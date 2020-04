Coronavirus a Palo del Colle, salgono a 59 i contagi nell'azienda «Siciliani»

BARI - Sono 59 i lavoratori della Siciliani Spa di Palo del Colle (Bari), ditta specializzata nella lavorazioni di carni, risultati positivi al coronavirus. Ai 56 contagi accertati a seguito dei 468 tamponi effettuati dal 17 aprile, dopo i primi casi positivi nel reparto macellazione, se ne sono aggiunti 3 scoperti successivamente grazie alla attività di sorveglianza attiva da parte della Asl di Bari sui cittadini che segnalano sintomi sospetti. Per altri sette lavoratori i test, il cui esito è ritenuto «indefinito», dovranno essere ripetuti. Tutti sono in isolamento domiciliare con le rispettive famiglie.

I 59 lavoratori positivi sono residenti in 14 diversi Comuni della provincia di Bari. Dal dettaglio dei contagi emerge il maggiore numero di positivi nella città di Palo del Colle, sede dell’azienda, con 25 casi. Seguono Bari con 7 contagiati, Santeramo in Colle con 5, Bitonto con 4, Toritto e Bitritto con 3, Modugno, Altamura, Grumo Appula e Bitetto con due positivi, infine Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto e Ruvo di Puglia con un caso. L’azienda, di concerto con il dipartimento prevenzione della Asl di Bari, ha sospeso l’attività nei giorni scorsi in attesa di predisporre la ripresa del lavoro secondo le prescrizioni che saranno definite dall’autorità sanitaria e veterinaria.