Puglia, 21 aziende iniziano a produrre mascherine filtranti, seguendo direttive Politecnico Bari

Sono ventuno le prime aziende che, seguendo le direttive impartite dal Politecnico di Bari, hanno iniziato la produzione e

commercializzazione delle mascherine filtranti, adatte cioè alla popolazione (non personale sanitario). Ecco i nomi delle aziende coinvolte: Alfatex - Santeramo in Colle (BA); Manifatture Daddato - Barletta (BT); Dalin Italian Atelier - Castellana Grotte (BA); DAVID srl – Molfetta (BA); FLX - Bitonto (BA); Giorgino Company - Barletta (BT); Gordon Confezioni - Cassano delle Murge (BA); MickyFlex - Capurso (BA); Mister Sofà srls – Mottola (TA); New CS Salotti - Gravina in Puglia (BA); PA.AB - Andria (BT); Paola Creazioni - Cassano delle Murge (BA); Reggente - Andria (BT); Estetica e Design - Andria (BT); F&T CONSULTING - Barletta (BT); Leccese sas - Bitonto (BA); Vincenzo Carriero - Mugnano di Napoli (NA); FUNNY LAB SRL - Barletta (BT); ITMODA - Ruvo di Puglia (BA); PFL Moda - Bitonto (BA); Terry Ricami - Nardò (LE).

In totale si stima una potenziale produzione complessiva giornaliera di circa 300mila mascherine. A questo elenco, a breve, potrebbero aggiungersi altre aziende che hanno chiesto supporto al Politecnico, con conseguente aumento di produzione.

Per ciò che riguarda la produzione delle mascherine per medici, infermieri e soggetti di primo intervento, FFP2 e FFP3, i tempi sono più lunghi. A differenza di quelle comuni, i produttori devono attenersi a rigorosi canoni produttivi e a certificazioni inderogabili.

In totale sinora, le aziende che hanno contattato il Politecnico sono state oltre 250. Di queste, 160 hanno manifestato l’intenzione a produrre mascherine filtranti. Altre 25 si sono proposte per produrre anche altri articoli. Il 95% delle aziende che hanno contattato il Poliba sono imprese medio-piccole pugliesi, per la maggior parte operanti nel settore delle confezioni e

tessile, e alcune più grandi come Natuzzi, Fas, Igam e Sanigem. Il 35% di queste ha sede operativa in provincia di Bari, il 30% nella BAT, 20% nelle province di Lecce e Brindisi, il 15% nella provincia di Foggia. Il restante 5% proviene dalle regioni confinanti: Basilicata, Campania Molise, ma anche Abruzzo, Toscana e Lombardia.

L’iniziativa del Politecnico di Bari, denominata RIAPRO, riconversione aziendale per la produzione di D.P.I -

dispositivi di protezione individuale - (http://www.poliba.it/it/ateneo/riapro-riconversione-aziendale-la-produzione-di-dpi) è coordinata con la Regione Puglia e la Protezione Civile.