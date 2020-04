Coronavirus, azienda pugliese dona ambulanza a ospedale di Monopoli

BARI - Un’ambulanza è stata donata all’ospedale di Monopoli (Bari) dalla Marseglia Group Spa: proseguono così i gesti di solidarietà di privati e aziende per rafforzare il sistema sanitario pugliese impegnato nell’emergenza coronavirus.

Tre ventilatori sono stati regalati ad altrettanti ospedali: uno al San Paolo di Bari dalla ditta Medsol srl - Olio Luglio, uno alla struttura di Corato dalla ditta Olio Ribatti e un altro all’anestesia e rianimazione del «Don Tonino Bello» di Molfetta dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze.

Il Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva ha invece donato 1.000 euro alla Cardiologia dell’ospedale «Di Venere» di Bari per l’acquisto di apparecchiature informatiche; il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha fornito al nosocomio cittadino 500 mascherine chirurgiche monouso e 70 tute monouso, mentre altre 1.000 mascherine chirurgiche sono state donate da parte del Rotary Club Putignano Trulli e Grotte e dal Rotary Club Monopoli per i rispettivi ospedali cittadini. «Ognuna di queste donazioni - dichiara il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce - ci fa avvertire forte il sostegno delle persone attorno ai nostri medici, infermieri, operatori tutti, soprattutto in questi giorni così difficili».