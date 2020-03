Altamura, in giro di notte con la droga in tasca: arrestato 20enne

I Carabinieri di Altamura (Ba) hanno arrestato nel centro storico della città un pusher. Di notte hanno notato il transito di un’auto e hanno fermato il giovane alla guida per verificare i motivi della sua presenza a quell’ora tarda. Ma lui ha, però, assunto un atteggiamento nervoso, è stato perquisito, e nella tasca del suo giubbotto sono stati trovati 3 grammi di marijuana. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito di scoprire, nascosti sotto la seduta di un divano, sette sacchetti in cellophane con 220 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e varie bustine e nastro isolante per il confezionamento. Il 20enne, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.