Emergenza Coronavirus, due carabinieri positivi a Bitonto

BARI - Due carabinieri in servizio a Bitonto (Bari) sono risultati positivi al coronavirus, uno dei quali residente nella stessa città. «Non mi meraviglia perché gli operatori sanitari, gli operatori delle forze dell’ordine e della Polizia locale che ci obbligate ad utilizzare per fare da baby sitter ad ogni cittadino che si comporta male, sono tutti esposti» dice il sindaco, Michele Abbaticchio, commentando la notizia di questi ulteriori contagi che si aggiungono ai sei accertati fino a ieri nella città.

«Siamo in piena diffusione del contagio - continua il sindaco - e prepariamoci a momenti difficili. E prepariamoci anche al rischio che le strutture pubbliche non siano efficienti come lo sono adesso, perché più obblighiamo le persone che fanno assistenza ad esporsi sulla strada, più è probabile che saranno contagiati e dovranno restare a casa o, peggio, in ospedale».