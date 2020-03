Coronavirus a Bari, positivo medico dell'oncologico Giovanni Paolo II: in quarantena a casa

BARI - Un medico dell’ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari è risultato positivo al coronavirus, lo confermano all’ANSA fonti sanitarie. Si tratta di un medico del reparto di Endoscopia digestiva, il reparto è stato già sanificato anche se il professionista sarebbe stato contagiato non in ambiente ospedaliero. Il medico adesso è in quarantena, si tratta dell’ennesimo contagio tra il personale sanitario dopo i casi di Copertino, del pediatrico Giovanni XXIII, ospedale di Putignano, Bonomo di Andria, Castellaneta e Taranto.