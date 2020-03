Bitonto, ladri in un deposito di detersivi: uno preso, gli altri due fuggono

I Carabinieri della Stazione di Bitonto hanno arrestato un 37enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato in concorso. L’uomo, verso le ore 20.30 circa dell’altra sera, approfittando della chiusura di tutte le attività commerciali, insieme ad altri due complici si è introdotto all’interno di una ditta fornitrice di servizi logistici sulla S.P. 231 di Bitonto.

I tre, pensando di agire indisturbati, hanno caricato con un muletto, una pedana di cartoni di detersivi, che era in deposito su una piattaforma industriale, inconsapevoli che il responsabile della ditta, ricevuto il segnale d’allarme, potesse avvisare il 112. I militari, ricevuta la segnalazione di furto in atto dalla Centrale Operativa della Compagnia di Molfetta, sono intervenuti subito e hanno notato tre soggetti all’interno del piazzale.

I malfattori alla vista della pattuglia dei Carabinieri, hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggiti: ue l'hanno fatta franca, un terzo invece è stato bloccato e arrestato. Per il 37enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Indagini in corso per l’identificazione e rintraccio dei due fuggitivi.