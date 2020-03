Coronavirus Bari, i bar si adeguano alle norme del decreto: tavolini a un metro di distanza

BARI - Anche i bar di Bari si adeguano alla meglio alle disposizioni del governo in materia di prevenzione da Coronavirus: in particolare il bar Crescenzio di San Pasquale ha esposto una serie di avvisi in doppia lingua e ha delimitato sul pavimento uno spazio di sicurezza. Idem per i tavolini, sistemati per rispettare le distanze di un metro tra le persone sedute.

Nonostante il crollo degli incassi (in media i locali hanno perso tra il 30 e il 40% della clientela) i commercianti stanno rassicurando la gente e adottando ogni precauzione per poter superare questo difficile momento. Il proprietario del bar in questione, Michele Pastoressa, ha pubblicato le foto anche su una chat dell’associazione degli esercenti baresi per mettere in rete alcune misure da poter utilizzare anche in altri locali.