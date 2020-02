Droga al San Paolo e a Turi: due arresti nel Barese

La polizia di Bari ieri pomeriggio ha arrestato in flagrante un 20enne per spaccio di droga fra le palazzine del quartiere San Paolo. Gli agenti in servizio di pattuglia, insospettiti da un insolito viavai, hanno controllato l'area: il 20enne, non appena li ha visti, ha cercato di dileguarsi, ma è stato fermato. Aveva con sé una busta con 33 dosi di marijuana e una di hashish. In casa aveva anche altro hashish nascosto in una custodia per occhiali. Tutto è stato sequestrato.

Invece a Turi (Ba) ieri pomeriggio un 32enne è stato arrestato dai carabinieri, che lo stavano tenendo sotto controllo da qualche giorno per via di movimenti sospetti. Il ragazzo è stato fermato e ha cercato di disfarsi di 14 involucri di cocaina, 6,5 grammi, che sono stati prontamente recuperati. Aveva con sé 30 euro in contanti, e altra marijuana. Tutto è stato sequestrato. L'uomo si trova ai domiciliari.