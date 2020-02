Bari, 65enne muore di infarto in bar di Loseto mentre aspetta il bus

BARI - Un uomo di 65 enne morto per arresto cardiaco all’interno di un bar di Loseto. Era entrato nel locale per ripararsi dal freddo in attesa dell’arrivo dell’autobus quando improvvisamente si è appoggiato al bancone accasciandosi dopo aver perso i sensi. Immediato l’allarme al 118: sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza dalla postazione del Di Venere. Inutili si sono rivelate le manovre rianimatorie, l’uomo normali era già morto.