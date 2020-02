Migranti, Bari come Lampedusa, la denuncia della Lega: «Ministro Lamorgese smentita da Ue su Cara»

BARI - L'allarme lanciato quasi un mese fa dalla Lega e, in particolare, dal deputato barese Rossano Sasso secondo cui il capoluogo pugliese rischia di divenire il nuovo hub per i flussi migratori proventi dell’Africa e aventi destinazione europea, prende sempre più piede. Diventano insistenti le voci che danno il porto di Bari come sostituto di quello di Taranto e di quelli siciliani, per entità e numeri di immigrati. Voci confermate secondo Sasso dall'Easo europeo.

«In un servizio giornalistico di Filippo Barone per "Povera Patria" andato in onda ieri sera su Rai 2, l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha smentito clamorosamente il Ministro Lamorgese».

Per il deputato pugliese della Lega, Rossano Sasso, «l'ufficio europeo di sostegno per l’asilo (Easo) ha smentito clamorosamente il ministro Lamorgese» che «aveva negato la possibilità che agenti francesi e tedeschi potessero venire» nel «Cara di Bari per selezionare quali e quanti immigrati ricollocare nei propri Paesi». E invece, sottolinea Sasso in una nota, «Anna Renieri, capo settore Easo Italia, ha confermato tale ipotesi, smentendo il Viminale». Sasso si riferisce alle dichiarazioni fatte nel servizio tv.

Sul caso della selezione dei migranti nel Cara di Bari, Sasso ricorda di avere «presentato una interrogazione parlamentare risalente ormai a due mesi fa, alla quale però il ministro Lamorgese non ha ritenuto opportuno fornire una risposta ufficiale».

Il parlamentare del Carroccio sottolinea infine di avere «chiesto a Lamorgese anche quanti immigrati sbarcati in Italia siano stati ad oggi effettivamente ricollocati, perché stando alle mie fonti la percentuale sarebbe molto bassa, ma anche qui attendo risposte ufficiali».



