Altamura, 5 arrestati per spaccio: uno aveva in casa 12mila euro

Controlli a tappeto dei carabinieri ad Altamura (Ba) per contrastare in maniera particolare il consumo di sostanze stupefacenti. I militari hanno arrestato un pregiudicato 42enne del luogo, A.V., perché custodiva in uno zaino 430 grammi di marijuana, 240 di cocaina e 12mila 500 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. A casa di P.F., 57enne del luogo, pregiudicato, l'ausilio dell'unità cinofila ha fatto trovare 50 grammi di eroina sotto una tegola del tetto del suo appartamento. Entrambi gli arrestati si trovano in carcere.

Ai domiciliari, invece, sono finiti B.V., 23enne, che aveva 4 grammi di hashish e 3 grammi di sostanza stupefacente sintetica, un 25enne incensurato, che aveva in casa 320 grammi di marijuana, e un insospettabile 38enne, che aveva in casa 88 grammi di marijuana.