Ecco «Amore Protetto», le bollicine pugliesi alla Milano Fashion Week 2020

BARI - Da un’opera del compositore altamurano Saverio Mercadante ecco “Amore Protetto”, le bollicine pugliesi che celebrano San Valentino e la passione del buon vino, scelte per la Milano Fashion Week 2020.

La cantina Colli della Murgia da Gravina in Puglia, nota per aver lanciato la prima “bottiglia intelligente” del settore vitivinicolo, omaggia gli innamorati, dedicando il suo spumante più pregiato alla fortunata opera del maestro altamurano Saverio Mercadante, “Amore Protetto”. Protagonista anche nei backstage delle passerelle milanesi alla prossima Milano Fashion Week.

Come tutti i vini biologici della cantina Colli della Murgia, anche il suo spumante più pregiato è frutto di un legame profondo con la propria terra e con la propria cultura. Da questa dichiarazione d’amore a un territorio, quello murgiano, dalle caratteristiche uniche, l’azienda vitivinicola pugliese rilancia l’etichetta “Amore Protetto”, ispirata ad una delle opere più famose del compositore altamurano Saverio Mercadante (Altamura, 1795 – Napoli, 1870), tra i più apprezzati nei teatri italiani per numerose opere teatrali a cavallo tra il ‘700 e l’800.

L’opera di Mercadante, rappresentata per la prima volta nel 1821 alla Scala di Milano con il titolo “Elisa e Claudio, ossia L’amore protetto dall’amicizia”, ebbe molta fortuna anche nei maggiori teatri italiani ed europei, e nel 1832 approdò anche a New York. Per rendere omaggio al noto compositore, Colli della Murgia, la prima azienda vitivinicola pugliese ad aver ottenuto la certificazione biologica e ad aver lanciato un’etichetta intelligente per far dialogare consumatori e produttori attraverso un chatbot, ha prodotto lo spumante “Amore Protetto” per la prima volta nel 2014, in occasione della riapertura del Teatro intitolato al maestro Saverio Mercadante nella sua Città natale, Altamura.

In occasione della prossima Milano Fashion Week (18-24 febbraio), le bollicine di “Amore Protetto” saranno protagoniste dei “brindisi” in alcune passerelle ed eventi della settimana della moda milanese. Un’anticipazione di questa originale collaborazione tra Colli della Murgia e il mondo del fashion, è stata l’evento “Divinatione” che si è svolto il terzo weekend di gennaio alla Fashion Library di Milano. Si è trattato di una preview della collezione autunno/inverno 2020-2021 dello stilista pugliese Pietro Paradiso, già collaboratore di importanti maison come Valentino e Carlo Pignatelli.

In questo contesto di scambi tra due eccellenze italiane nel mondo, la moda e il vino, la presenza di Colli della Murgia ha confermato l’interesse dell’azienda pugliese a guardare a nuovi mercati, con cui sono in corso da tempo importanti contatti con concrete opportunità di espandere il business del vino biologico “made in Murgia Valley” anche ad Oriente.