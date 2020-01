Bari, 6kg di marijuana nascosta fra i bagagli: arrestati 2 nigeriani

La polizia di Bari martedì sera, 21 gennaio, ha arrestato due nigeriani residenti in Campania, di 22 e 30 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, in via Capruzzi, hanno notato i poliziotti e hanno cercato frettolosamente di allontanarsi. Insospettiti, gli agenti li hanno fermati e hanno trovato nei loro bagagli dei voluminosi involucri di cellophane con all'interno 6 kg di foglie e infiorescenze di marijuana. La droga è stata sequestrata e i responsabili sono stati condotti in carcere.