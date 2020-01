Monopoli, hashish nascosto nella ruota di scorta: arrestata una donna

I carabinieri di Monopoli (Ba) nel corso di una serie di controlli antidroga, hanno arrestato, tra gli altri, anche una 25enne incensurata, S.A., che aveva nascosto quasi 6 chili di hashish in una ruota di scorta. I militari hanno trovato lo stupefacente durante una perquisizione molto accurata. Lo pneumatico era custodito in un container, e la droga all'interno era già stata suddivisa in 60 panetti pronti per la vendita.