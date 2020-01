Bai, un presidio per dire no agli animali nel circo

BARI - Cartelli, striscioni e slogan per fermare l'uso degli animali negli spettacoli circensi. Un gruppo di attivisti del collettivo «Nam» e della «Caserma Rossani Liberata» ha organizzato un presidio all'esterno del circo, in via Napoli. «È una pratica antica. Perché la proposta approdata in Comune mira solo a vietare 12 specie?», commenta la portavoce Claudia Ittorre. «Gli animali esotici sono nati in cattività», risponde dal circo Royal, Nello Chiarello.