Palagiustizia Bari, il 20 gennaio al via tavolo tecnico per Polo unico

BARI - È stata convocata per il prossimo 20 gennaio, alle 15, nella sede del Ministero della Giustizia, la riunione del tavolo tecnico che darà avvio alla fase operativa per la realizzazione del Polo unico della Giustizia di Bari. La convocazione, notificata al sindaco di Bari Antonio Decaro e ai vertici degli uffici giudiziari, presidente della Corte di Appello e procuratore generale, fa seguito al protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio scorso con il quale sono stati già stanziati 94 milioni di euro.

La notizia della prima riunione del tavolo tecnico arriva nel giorno in cui a Bari si contano 600 giorni dalla dichiarazione di inagibilità per rischio crollo dell’ex Palagiustizia di via Nazariantz e quindi dall’inizio dell’emergenza per l’edilizia giudiziaria barese, finita prima nelle tende e poi, dopo lo sgombero di via Nazariantz, in diverse sedi provvisorie a Bari e in provincia. Una prima riunificazione, anche questa provvisoria, degli uffici penali, Procura e Tribunale, si è avuta un anno fa nell’ex Torre Telecom al quartiere Poggiofranco di Bari, dove prima sono stati trasferiti gli uffici di pubblici ministeri e giudici e da alcuni mesi si celebrano anche le udienze.