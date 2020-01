Triggiano: in due in moto sparano a un 36enne, ferito

Sparatoria questa mattina a Triggiano (Ba), in via Torre di Mare: un 36enne già noto alle forze dell'ordine, Nicolangelo Manzari, mentre camminava a piedi è stato inseguito da due sconosciuti in motocicletta, con caschi integrali, e uno ha esploso due colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il 36enne è stato portato all'ospedale Di Venere, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso.