«Ho visto la morte in faccia»: Uccio De Santis parla dopo l'incidente

«Ho visto la morte in faccia e mi sento un miracolato». Uccio De Santis è felice di poterla raccontare. Anche se stavolta non si tratta di una delle esilaranti gag del Mudù.

Il popolare attore-regista barese non dimenticherà facilmente l’ultimo giorno del 2019. Erano le 16.50 quando è rimasto vittima di uno spaventoso incidente sulla Bitritto-Bari, all’altezza dello stadio San Nicola. La sua auto si è più volte ribaltata e ora è ricoverato al Policlinico con una frattura scomposta all’omero. Oggi i medici decideranno se operarlo.

(continua a leggere sull'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale)