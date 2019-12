Bari, scontro fra due auto: coinvolto anche il comico Uccio De Santis

C'era anche il comico Uccio De Santis a bordo di una delle auto che si sono scontrate nel tardo pomeriggio a Bari nei pressi dello stadio San Nicola. Non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture, ma il comico dopo che l'auto si è ribaltata, ha riportato, secondo fonti ospedaliere del Policlinico di Bari dove è stato trasportato, alcune fratture, tra cui una alla spalla. De Santis era atteso a Trani per festeggiare il Capodanno in piazza Teatro, ma la sua partecipazione sembra fortemente improbabile.