Capodanno a Bari senza auto: i divieti, le misure di sicurezza, il piano traffico

Tutto pronto per il bis di «Capodanno in musica». Il maxi concerto si annuncia una festa per oltre centomila persone (queste le attese degli organizzatori nell’arco della serata), con piazza Prefettura (alias piazza Libertà) ancora una volta blindata tra recinzioni, tornelli, metal detector e controlli a tappeto, peraltro rafforzati dall’ausilio dei droni a monitorare dall’alto il regolare svolgimento dello spettacolo.

Ancora una volta la sicurezza rappresenta la priorità a margine dello show di addio al 2019 e contestuale benvenuto al 2020, per cui l’attesa fiumana umana pronta a riversarsi in piazza e tra le strade già a pomeriggio inoltrato e fino a notte fonda, sarà controllata da forze dell’ordine (polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) e polizia locale, chiamate ancora una volta ad uno sforzo speciale.

Vietata quindi la vendita ed il «possesso» di alcol nei luoghi pubblici della festa. In particolare, sono state inasprite le misure volte a limitare tutti quei comportamenti in grado di mettere a repentaglio l’ordine pubblico. Come ormai è consuetudine è bandito il vetro. Dalle 13 di oggi, fino alle 5 del mattino di domani, nell’area epicentro dello show - al via alle 20.50 in diretta tv nazionale - è fatto esplicito divieto a bar, pub e locali affini di somministrare e vendere per asporto dalle bevande in contenitori di vetro alle lattine di alluminio fino alle bottiglie di plastica con tappo.

Il sindaco Antonio Decaro ribadisce anche quest’anno l’appello a recarsi nei luoghi della festa utilizzando per tempo i mezzi pubblici, a partire dal rafforzato servizio di park& ride e bus navetta, in modo da evitare da un parte l’uso dell’automobile, dall’altra di creare code sterminate ai tornelli dei punti d’accesso - in corso Vittorio Emanuele: due all’altezza di via Andrea da Bari, l’altro in corrispondenza di via Marchese di Montrone - alla zona antistante il palco, in piazza Prefettura, dove è possibile garantire l’ingresso a novemila persone (si apre alle 18). Allestito anche un maxi schermo.

Confermato anche il divieto di sparare botti (in realtà sempre in vigore) al pari della limitazione relativa alla detenzione di spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o di dispositivi simili, sempre nell’ottica di garantire la sicurezza urbana.

L’Amtab ha predisposto una serie di collegamenti speciali. Sono 8 le navette aggiuntive da/per i quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie-Carbonara, Torre a Mare: il primo bus parte alle 19, l’ultimo (dal centro) alle 2.40. Via alle 20,30 alle navette «notturne» con ultima partenza da piazza Moro alle 3 di domani (navetta A), da largo Eroi del Mare alle 3,10 (B), da corso Cavour alle 3,15 (C), mentre la navetta AB effettua orario dalle 20.10 alle 2.30.

Sono 5 i bus, con frequenza di 8’, della navetta A: via Verdi (capolinea Piscine Comunali)-Piazza Moro. Navetta B (circolare), 4 bus con frequenza di 5’: Park&Ride Pane e Pomodoro, piazza Eroi del Mare e viceversa. Navetta C (circolare): 5 bus, con frequenza di 8’, dal Park&Ride largo 2 Giugno a via Cognetti (teatro Petruzzelli), C.so Cavour.

Due bus con frequenza di 40’ per le linee Torre a Mare- piazza Moro, quartiere San Pio (Enziteto), Catino, Santo Spirito, Palese-Piazza Moro, Ospedale San Paolo-Piazza Moro, Ceglie-Carbonara-via Cognetti (Teatro Petruzzelli).

A mezzanotte entrano in vigore le chiusure al traffico nell’area del concerto, che resterà interdetta alle auto fino alle 14 di Capodanno. Divieto di sosta anche in corso V. Emanuele, tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari, tra corso V. Emanuele e piazza Federico II di Svevia; via Andrea da Bari, tra via Piccinni e corso V. Emanuele; via Melo, tra via Piccinni e corso V. Emanuele; via B. Petrone; corso Cavour, tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; strada Palazzo dell’Intendenza; via Boemondo; via Piccinni, tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.

Fino alle 6 di Capodanno, c’è divieto di transito in: corso V. Emanuele, tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari; via San Francesco D’Assisi; via De Rossi (ultimo isolato); via Cairoli, tra via Abate Gimma e corso V. Emanuele; via Roberto da Bari, tra via Abate Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari, tra via Piccinni e corso V. Emanuele; via Melo, tra via Abate Gimma e corso V. Emanuele; via B. Petrone; via Villari, via Piccinni, tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.