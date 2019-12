Bari, ecco il palco del Capodanno con J-Ax, Renga e gli idoli del momento

«Il 31 dicembre è sconsigliato arrivare a Bari in auto, se proprio necessario utilizzate i park and ride». È l’appello che Antonio Decaro è tornato a lanciare a margine della presentazione degli appuntamenti del 31 dicembre, in vista del concertone di fine anno che com’è noto verrà trasmesso in diretta su Canale 5. «Bari registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive - ha ribadito il sindaco - Per la città, grazie anche al sostegno della Regione, questa sarà un’altra importante vetrina. In queste ore stiamo allestendo il palco per il concerto in piazza Libertà, ci sono già alcune limitazioni al traffico. Con la Prefettura e le forze dell’ordine è stato predisposto il piano per la sicurezza». Viene infatti ultimata in queste ore l’ordinanza che consentirà ai baresi di trascorrere le ultime ore di festa del 2019 in serenità.

Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, il concertone del 31 sarà presentato da Federica Panicucci e vedrà alternarsi sul palco allestito dinanzi al teatro Piccinni alcuni tra gli artisti più amati della canzone italiana, da J-Ax a Francesco Renga, da Nek a Fabrizio Moro, da Raf e Tozzi a Rovazzi, da Anna Tatangelo ad Annalisa, da Giordana Angi a Elodie. E ancora, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage. Sul palco del Capodanno saliranno inoltre i ragazzi della scuola di Amici 19.

Insieme a Federica Panicucci, nel backstage dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. E dopo la mezzanotte, per chi non abbia voglia di tornare a casa e voglia ballare finop all’alba, spazio al dj set di Max Brigante a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.

A margine dell’incontro di ieri, Decaro non ha esitato a tracciare il bilancio del 2019, necessariamente positivo vista la plebiscitaria rielezione a sindaco: «Abbiamo riconsegnato alla città tutti i contenitori culturali, a cominciare dal teatro Piccinni inaugurato un paio di settimane fa». E il 2020? L’obiettivo è completare tre grandi opere «molto attese»: «Sarà l’anno del parco nella ex Fibronit, della rinascita della ex Manifattura e del parco della ex caserma Rossani».

