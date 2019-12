Lilt, a Bari voucher gratuiti per cittadini indigenti

BARI - Voucher in omaggio per prestazioni mediche gratuite per i cittadini indigenti baresi: è l'iniziativa lanciata dalla LILT di Bari che domani, sabato 21 dicembre a partire dalle 10.30 consegnerà i voucher a una serie di persone segnalate dalla Caritas e dall’Associazione Crocerossine di Bari, negli Ambulatori specialistici in corso Italia 187, in occasione dell’evento organizzato per lo scambio degli Auguri per le imminenti Festività.

A presenziare alla consegna ci sarà il neoeletto Consiglio Direttivo Provinciale, presieduto dalla dott.ssa Roberta Lovreglio, già medico volontario della LILT da oltre vent’anni. L’iniziativa, condivisa con l’Amministrazione comunale riceverà la benaugurale benedizione di don Lino Larocca. Saranno presenti il Sindaco dell’Area Metropolitana di Bari, Antonio Decaro e il Presidente Nazionale LILT Francesco Schittulli, insieme ai Medici, i Volontari e i Soci della Sezione LILT.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio Direttivo Provinciale LILT che, appena insediato, ha manifestato la volontà di realizzare un’iniziativa volta a diffondere capillarmente la cultura della prevenzione, partendo dai meno fortunati, attraverso gesti concreti di solidarietà e impegno.