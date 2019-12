Bari, si accendono le luci sull'ex mercato del pesce di piazza del Ferrarese

BARI - L'ex Mercato del Pesce di Bari Vecchia si illumina per Natale: ecco una piccola anteprima di come sarà l'opera i cui lavori, per il piano terra, termineranno all'inizio del prossimo anno. L'intervento, finanziato dalla Regione Puglia, consentirà di trasformare l'ex mercato in un 'food court' delle eccellenze pugliesi. Il primo piano, invece, i cui interventi saranno conclusi più tardi, sarà destinato ad ospitare residenze d'artista e mostre d'arte. Infine, il tetto diventerà un roof garden aperto alla città e ai turisti, con un punto panoramico unico su tutto il centro cittadino.

Alla cerimonia d'accensione hanno preso parte il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il governatore pugliese Michele Emiliano. La parte esterna è stata completata con calce e colori beige-tortora, ritenuti coerenti con l'edilizia del tempo in cui venne costruita la struttura. La soluzione di illuminotecnica mette in evidenza i bordi che di riflesso, con le ombre sottolineano le parti di pregio architettonico, finestre e arcate. L’interno, che verrà svelato solo durante l’inaugurazione, prevede anche scenari illuminotecnici, con l’obiettivo di sottolineare la scansione architettonica dei pilastri e di valorizzare le quindici campate voltate.