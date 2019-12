Natale 2019 a Bari: presentato il calendario, 250 iniziative in programma

BARI - I cinque Municipi baresi si animano per Natale, grazie al lavoro delle associazioni che compongono le Reti Civiche Urbane su tutto il territorio cittadino. In mattinata sono stati i presidenti dei Municipi a presentare il calendario degli eventi che per un mese si alterneranno tra piazze, parrocchie, scuole, strade e sedi delle associazioni: 250 in tutto le iniziative in programma, che spaziano dall’illuminazione degli alberi nei giardini e nelle piazze più rappresentative, al mercatino di Santo Spirito sul lungomare chiuso al traffico delle automobili per il giorno dell’Immacolata e della Vigilia di Natale. Senza dimenticare le luminarie, installate nelle maggiori strade commerciali dei quartieri grazie alla collaborazione dei negozianti, che hanno partecipato con grande spirito d’iniziativa alla chiamate dei Municipi: confermati la Notte Bianca di via Pasubio, i mercati bio di Coldiretti in corso Vittorio Emanuele e i mercatini di oggettistica e artigianato nel quartiere Libertà. E ancora: tante le attività rivolte ai più piccoli nel Municipio III, esposizioni e visite guidate in programma in alcuni luoghi caratteristici della città, come il parco di Lama Balice, iniziative a sfondo ambientale nel territorio del Municipio IV.

Spazio ancora per la musica, con concerti nelle chiese, esibizioni canore e musica dal vivo nei fine settimana in alcuni dei principali luoghi di ritrovo dei rispettivi territori.

«A Bari è Natale in tutta la città e, dopo aver festeggiato insieme l’illuminazione dell’albero in piazza del Ferrarese, perché noi siamo un’unica comunità indipendentemente dalla via di residenza - ha spiegato il sindaco Decaro -, da oggi partono tanti eventi diffusi in tutti i quartieri, dal centro alla periferia, sul mare, nelle storiche vie commerciali di Carrassi, nelle chiese e nei giardini. Ovunque la nostra comunità si riunisca, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche di ogni zona di Bari, arriva il Natale».



Qui gli eventi di Natale organizzati nei 5 Municipi di Bari