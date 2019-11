Zeus, la mascotte della protesta Bosch: «Lui è sempre con noi»

«Lui è il “compagno” Zeus. Non si perde un solo sciopero o presidio». Ridono i lavoratori della Bosch in un giorno di tristezza che comunque li vede compatti nello sciopero contro gli annunciati 620 esuberi. Zeus è un bulldog francese letteralmente spiaggiato per terra. «Sembra rilassato, ma è attentissimo a quanto succede qui fuori dalla Bosch» spiega il padrone. Fuori dai cancelli oltre a Zeus ci sono almeno un altro paio di cani «in sciopero», tanto che non manca chi fa la battuta: «Nessuno potrà dire che non c'era neanche un cane».