Bari, Bosch annuncia 600 esuberi: sciopero nella culla del common rail

Sciopero di 8 ore oggi alla Bosch, mentre al Ministero dello sviluppo economico si aprirà un tavolo. Incroceranno le braccia anche i dipendenti dello stabilimento di Bari - il più grande del Sud - dove l’azienda ha annunciato 620 esuberi a causa della crisi dei motori a gasolio. Ieri il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a Bari per il consiglio confederale, ha incontrato una folta delegazione dei lavoratori: «Lo Stato deve controllare e poter intervenire. La si chiami Iri 4.0 o Cassa per il Mezzogiorno 4.0, l’importante è che ci sia uno strumento che aiuti nella gestione di queste crisi e che rilanci l’attività industriale» ha detto il sindacalista. Lo stabilimento di Bari è quello in cui è nato il motore common rail.

Si muove anche il mondo della politica. «Trovo assurdo far pagare ai lavoratori, già sottoposti ad enormi sacrifici, visioni e scelte industriali globali, legate all’utilizzo del diesel, errate o forse volutamente errate, dal momento che come dimostrano i notevoli investimenti tuttora in corso da parte dei grandi marchi automobilistici, risulta difficile e insensato a breve-medio termine, immaginare un mondo senza motori alimentati a gasolio», sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo: «Prima di ritrovarci alle prese con l’ennesima tragedia stile ex Ilva, occorre mettere in atto tutte le procedure istituzionali e non, tanto a livello locale che nazionale».