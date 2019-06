Ha inventato il Common Rail cambiando il mondo dei motori: Laurea Honoris Causa al barese Ricco

Si definisce “la Madre del Common Rail, perché il padre non è mai certo!” (Cit.). E’ Mario Ricco, pugliese, 78 anni, Laureato

in Fisica all’Università di Bari, che oggi, 5 giugno 2019, ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Meccanica. Uno di quegli uomini che è un privilegio conoscere, che è uno spasso frequentare, un dono

raro coltivarne l’amicizia. Dissacrante, ironico, intelligentissimo, umile, Mario Ricco ha segnato la storia scientifica e industriale italiana con la sua creatività e il suo ingegno. Appena laureato, è stato ricercatore e professore all’Università degli Studi di Bari. Insegnante molto amato per la sua capacità di trasferire concetti complessi in modo semplice e divertente, le sue aule erano sempre pienissime, anche di sonore risate.



Il suo contributo di ricerca sull’accelerazione delle particelle, portata avanti nei laboratori del Gran Sasso, ha portato a

numerose innovazioni, ad esempio nell’ambito medicale. Un mondo, quello della ricerca, forse dai tempi troppo lunghi

per un giovane il cui fuoco di concretezza ardeva potente, tanto da portarlo verso l’Italia che produce.

La prima collaborazione con la Nuovo Pignone (poi general Electric) segna l’entrata nel mondo industriale delle turbine.

Qui inventa e mette a punto tra le altre cose, il sistema di riconoscimento delle banconote false, poi installato in tutti i

distributori automatici di carburante.



Poi torna nella sua terra e inizia il percorso nel mondo automotive che dall Altecna Weber (freni), lo porterà a dirigere la

Elasis, società del Centro Ricerche Fiat. Qui il Dott. Ricco inizia a lavorare al progetto che segnerà la svolta nell’industria

automobilistica mondiale: il Common Rail per I motori diesel. Questa tecnologia, sviluppata dal team di Ricerca di Mario

Ricco negli anni ’90 a Bari, ha trasformato le auto diesel da lenti muletti inquinanti a scattanti cavalli, ha abbattuto i

consumi dei motori diesel aumentandone le prestazioni, e soprattutto ha drasticamente ridotto il loro impatto

ambientale. Se consideriamo che dall’entrata in produzione a metà degli anni ‘90 ancora oggi tutte le vetture diesel

moderne a livello mondiale montano il Common Rail inventato da Ricco, possiamo immaginare quante emissioni

abbiamo evitato dio emettere in atmosfera!

La storia di questa innovazione intreccia le sorti di FIAT e DAIMLER, di BOSCH e di Bari. Con la semplicità e l’autenticità che

lo contraddistingue Mario Ricco siede ai tavoli dei vertici delle case automobilistiche e della ricerca scientifica, riuscendo

persino a far mantenere a Bosch lo stabilimento di produzione delle pompe diesel (ex Bendix) che ancora oggi dà lavoro a

oltre 2000 persone. Sempre legato alla sua terra, alle origini e alla famiglia, oggi Mario Ricco dirige il MEDISDIH Soc. Cons. a r.l., Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia, con il quale collabora sin dalla sua costituzione nell’Ottobre 2007. Qui è dedito alla promozione e al sostegno delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale a beneficio delle imprese del territorio, contribuendo in modo determinante all’elaborazione di complessi progetti di ricerca inerenti applicazioni meccatroniche e digitali negli ambiti automotive, medicale e diagnostica di infrastrutture.

Ma soprattutto è e rimane uno dei maggiori esperti mondiali di sistemi di alimentazione per motori endotermici.

La cerimonia, in forma solenne, si è svolta nell’Aula magna dell’Ateneo perugino alle 11. Il conferimento della laurea è avvenuto secondo l’antico rituale in lingua latina ed è stato presieduto dal Rettore Franco Moriconi. Promotore della laurea è il professor Carlo Nazareno Grimaldi, Presidente del Consiglio di Intercorso di laurea in Ingegneria Meccanica dell'Ateneo di Perugia, che ha pronunciato la laudatio dal titolo: “Il sistema di iniezione common rail: l'invenzione che ha rivoluzionato il mondo dei motori".



È seguita poi la lectio magistralis di Mario Ricco sul tema “L'invenzione del common rail: una storia italiana di

successo", valutata dal Collegio dei dottori di Ingegneria.

Nel corso della sua lunga carriera, tutti lo hanno sempre chiamato ingegnere, al che lui ha sempre risposto con un

sorriso, “non sono ingegnere, sono un povero fisico”. Il povero fisico ora diventa ingegnere, un riconoscimento che ha

sorpreso ed emozionato l’uomo, ma probabilmente non il genio che si porta dentro: l’ingegnere, appunto.