Bari all'alba, le due facce della stessa bellezza: lo scatto è virale

BARI - La bellezza di Bari negli attimi che precedono l'alba racchiusa in un solo scatto: al termine dell'ora blu sulla sinistra, con splendide sfumatura sul rosa. Giallo caldo del sole appena sorto sulla destra. Il tutto diviso dalla tettoia del Chiringuito sul Lungomare che rende netta la spaccatura tra il prima dell'ultima ora blu della notte e il dopo dell'arrivo del giorno. La foto scattata da Alessandro Bavaro sta facendo il giro dei social. Una foto che cattura lo sguardo e fa riflettere: impossibile non apprezzare la bellezza del capoluogo pugliese ritratto, come in un quadro impressionista, sulla riva del mare.