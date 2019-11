Bari, il Policlinico si rifà il look: largo ai pedoni e ai ciclisti

BARI - Un’area fitness e un teatro all’aperto (per concerti, rappresentazioni, presentazioni di libri) all’interno del Policlinico di Bari: è uno dei dettagli del Piano generale della viabilità che l’Azienda ospedaliero universitaria intende completare in due anni e che coinvolgerà l’intera superficie del nosocomio barese (100mila metri quadrati), una parte della quale (20mila metri quadrati) sarà destinata a nuovi spazi pedonali per i cittadini che confluiranno prevalentemente per esigenze di tipo sanitario.



VIABILITÀ «Il progetto - si legge in una nota inviata alla stampa - oltre a delineare percorsi e aree di sosta, regola la gestione degli accessi all’area ospedaliera, caratterizzandosi quale strumento indispensabile per ottimizzare la fruibilità degli spazi esterni dell’ospedale e per il controllo del traffico pedonale, ciclabile e veicolare. Il progetto riordina la stratificazione di interventi di sistemazione e interdizione del traffico che negli anni passati sono stati effettuati in assenza di una programmazione organica in grado di realizzare una trama riconoscibile su cui sviluppare un tessuto urbano sicuro, ordinato e di facile fruizione». In sostanza, l’intenzione primaria è la riorganizzazione dei varchi in funzione delle diverse tipologie di utenza: dal personale sanitario ai docenti e studenti universitari, dagli stessi pazienti ai visitatori, oltre a tutti gli altri lavoratori, tra quelli coinvolti per le emergenze su ambulanze o auto mediche e quelli autorizzati per i diversi servizi di lavanderia, consegna pasti, trasporto farmaci eccetera. Ne consegue una riqualificazione della viabilità attraverso una differenziazione dei flussi in entrata e in uscita del Policlinico.



PERCORSI Ogni percorso è pensato a seconda delle esigenze particolari: per favorire i pedoni, ad esempio, vi sarà anche l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti e la realizzazione di marciapiedi di larghezze adeguate e con percorso tattile; per i ciclisti sarà realizzata una pista ciclabile completa e con aree di sosta attrezzate (rastrelliere, pensiline di copertura dei mezzi, stazioni di ricarica elettrica per i mezzi di micromobilità). Da subito, poi, precisamente dalla seconda metà di dicembre, dopo l’apertura dell’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti ospedalieri programmata per la fine di questo mese, è previsto l’inizio del servizio di trasporto interno gratuito (365 giorni all’anno) con i bus elettrici: la stipula della convenzione con l’Amtab prevede un servizio continuativo dalle ore 7 alle 20 con una frequenza di dieci minuti (le tredici fermate: Polipark, Anatomia Patologica e Medicina Legale, Balestrazzi e Ortopedia, Patologia medica, Nuova Dialisi, padiglione Chini e piazza dei servizi amministrativi, Radiologia, Chirurgia, Neuropsichiatria, Cup e Ginecologia, Asclepios, Pediatria e infine Oculistica. Seguiranno entro fine anno il completamento del wifi pubblico e l’inizio della piantumazione dei nuovi alberi.



CONDIVISIONE «Con la pubblicazione del piano sul sito aziendale (http://www.policlinico.ba.it - n.d.r.) intendiamo - spiega il direttore generale Giovanni Migliore - coinvolgere per tre settimane cittadini e addetti ai lavori, sindacati compresi, per avere suggerimenti migliorativi. Il Policlinico intende proporsi come un nuovo spazio verde connesso a internet, aperto ai cittadini e alla socializzazione. Gli stessi studenti della Scuola di Medicina hanno diritto a un campus green, con aree di aggregazione attrezzate che con il nostro clima possono essere sfruttate praticamente tutto l’anno».