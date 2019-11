Jennifer Gentle, la band di Marco Fasolo in concerto a Bari

Dopo il sold-out dello scorso anno con la super band I Hate My Village, ritorna all’Officina degli Esordi di Bari il musicista e produttore Marco Fasolo con il suo progetto più longevo, Jennifer Gentle, che è sia il nome della sua band sia quello del nuovo album uscito il 4 ottobre per Tempesta Dischi e preceduto dal singolo “Guilty”. Si tratta del disco di gran lunga più completo ed accessibile realizzato da Fasolo, dopo le collaborazioni con Verdena, Bud Spencer Blues Explosion e I Hate My Village (di cui ha prodotto l’album d’esordio).

Jennifer Gentle è una delle più bizzarre e improbabili rock band italiane di sempre, tanto da divenire il primo gruppo tricolore ad essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop (Nirvana, Soundgarden, Mudhoney e Shins).

Dalla nascita della formazione originale nel 1999 sino ad oggi, hanno collezionato una lunga quanto eterogenea lista di fan (comprendente nomi come Graham Coxon, Jarvis Cocker, Julian Cope, Mars Volta e membri di Architecture in Helsinki e Dandy Warhols), che li ha trasformati in una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero.

I biglietti (12€ + prevendita) per la data barese sono disponibili sul circuito Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Info: 393 9639865.