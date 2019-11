Altamura, discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi: denunciata coppia

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari hanno rinvenuto ad Altamura una discarica a cielo aperto in cui erano accumulati rifiuti speciali e pericolosi, comprese carcasse di automobili, elettrodomestici, laterizi e scarti di lavori edili, plastiche, componenti elettrici. L'area, di circa 3.000 metri quadrati, per un valore stimato attorno ai 100mila euro, è stata sottoposta a sequestro preventivo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Due le persone denunciate, marito e moglie.