Influenza, primi due casi a Bari: colpiti due bambini. Il ceppo è quello dei vaccini in uso

Isolati i primi virus influenzali della stagione 2019-2020 in Puglia. Hanno colpito due bambini piccoli ricoverati in due ospedali diversi della provincia di Bari. L’identificazione dei virus è avvenuta nel Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica dell’UOC Igiene del Policlinico di Bari (diretto dalla Prof.ssa Maria Chironna), centro di riferimento regionale.

Uno dei due bambini ha solo un anno, l’altro appena un po' più grande. In entrambi i casi si tratta di virus A del sottotipo H1N1pdm09. L’ulteriore caratterizzazione molecolare di uno dei due ceppi ha permesso di verificare come questo sia sostanzialmente simile all’H1N1pdm09 contenuto nei vaccini che in questi giorni vengono somministrati ai pugliesi.