Bari, dipendenti ubriachi in ospedale, direttore: «Tutto risolto dopo circolare, coinvolti 4 operatori»

Camici bianchi barcollanti non se ne vedono. All’ospedale «Di Venere» di Carbonara semmai soffrono turni spesso massacranti. Al bar non c’è nessuno che chieda alcolici, casomai uno spuntino per poi ritornare al lavoro («di medici ubriachi francamente non ne conosco, mi sembra un’idiozia» sentenzia un professionista prima di tornare in reparto). Di sicuro, al Pronto soccorso, purtroppo molto frequentato anche nel primo pomeriggio, hanno altro a cui pensare rispetto al fragore scatenato dalla circolare che il direttore sanitario del presidio ospedaliero Bari Sud (comprende anche il «Fallacara» di Triggiano) ha inviato a primari e dirigenti dopo le denunce giunte da parte di dipendenti e pazienti lamentatisi per lo stato di ebbrezza in cui alcuni lavoratori si sono presentati al lavoro nelle scorse settimane.

