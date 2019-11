Bari, all'ospedale Di Venere operatori sanitari ubriachi: 4 casi

Quattro operatori sanitari dipendenti dell’Asl di Bari si sono presentati ubriachi al lavoro, nell’ospedale Di Venere di Bari. Gli episodi, segnalati da alcuni pazienti e medici, sono confermati dal direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, che spiega: «Si tratta di verifiche che vengono svolte regolarmente, il sistema di sicurezza ha intercettato quattro casi e ha gestito la situazione». «La direzione dell’Asl Bari - precisa - ha aperto una procedura interna per verificare le responsabilità».

E’ stato Alessandro Sansonetti, direttore del presidio ospedaliero Bari Sud (che raggruppa Di Venere e ospedale Fallacara di Triggiano), a trasmettere lo scorso 25 ottobre ai direttori delle unità operative una circolare interna:

«Nonostante i divieti imposti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le raccomandazioni emanate nel corso degli anni - si legge - sono giunte notizie a questa direzione di personale sanitario che si presenta sul posto di lavoro in evidente stato di ebbrezza. Si ricorda che per i lavoratori della sanità vi è assoluto divieto di assunzione di bevande alcoliche prima e durante il lavoro».

Al momento non risultano essere state comminate sanzioni.