Bari, due auto pirata investono pedoni e scappano: polizia locale intercetta conducenti

BARI - Due incidenti stradali con feriti, fuga ed omissione di soccorso in città. Individuati rapidamente dalla Polizia Locale, fermati e denunciati all'autorità giudiziaria i due conducenti. Il primo investimento di pedone è avvenuto intorno alle 19 al sottovia Duca degli Abruzzi: investito un uomo di 72 anni, in prognosi riservata, da una Matiz condotta da una donna di 28 anni, allontanatasi subito ma individuata dopo appena 10 minuti dalle pattuglie intervenute nella zona.

Il secondo investimento è avvenuto intorno alle 19,15 all'intersezione tra via Don Sturzo e via De Gasperi. Investita una donna di 56 anni trasportata al Policlinico in codice giallo. La Polizia Locale grazie alle informazioni acquisite sul posto e alle immagini delle telecamere di zona ha subito individuato il veicolo pirata, una Smart risultata priva di assicurazione. Le ricerche immediate nell'abitazione del proprietario del mezzo hanno indotto il conducente (figlio dell'intestatario del veicolo) a presentarsi spontaneamente dopo circa un'ora al Comando, dove il veicolo è stato sequestrato e l'uomo denunciato per lesioni colpose, fuga ed omissione di soccorso.