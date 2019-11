Duplice omicidio a Bitonto, Cassazione annulla 2 ergastoli, imputati tornano liberi

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale nel gennaio 2018 la Corte di Assise di Appello di Bari aveva confermato tre condanne, due all’ergastolo e una a 30 anni di reclusione, inflitte a tre presunti sicari di due omicidi e un tentato omicidio commessi a Bitonto nel luglio 2007. Dopo la sentenza, per i tre imputati è stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare preventiva e i due condannati all’ergastolo - il 30enne Giuseppe Digiacomantonio e il 33enne Salvatore Ficarelli - sono tornati in libertà.