Ballando on the Road: il talent alla ricerca delle nuove stelle della danza parte da Altamura

Torna in pista e parte da Altamura (Ba) Ballando on the Road, il talent itinerante alla ricerca di talenti del mondo della danza. L'appuntamento è per il 2 e 3 novembre con i casting nel Teatro Mercadante (via dei Mille, 159). Una scelta, quella di partire dalla Puglia, non casuale: i balli tradizionali rappresentano un vero patrimonio culturale, dalla pizzica a tutte le sue varianti. Solo dopo i casting scopriremo quale di queste espressioni artistiche avrà conquistato il cuore dei temutissimi giudici di “Ballando on the road”. Per selezionare i ballerini più talentuosi, Milly Carlucci anche questa volta avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo, capitanati da Carolyn Smith.

Anche quest'anno sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. “Ballando on the road” inizia il 2 novembre ad Altamura e termina il 15 dicembre a Roma passando per Marcianise, Reggio Calabria, Rimini e Milano.

I selezionati avranno la grande occasione di esibirsi nella “finestra” pomeridiana prevista su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te”, in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv: Ballando con le stelle. Le opportunità che ha in serbo questo talent sono diverse, come quella di essere selezionati per un Festival Internazionale della danza organizzato da Antonio Fini a New York, e passare dieci giorni indimenticabili con i migliori maestri e ballerini del mondo. Quest’anno inoltre Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini un’opportunità straordinaria, la possibilità di essere valutati per diventare uno dei nuovi Maestri professionisti di Ballando con le Stelle 2020.

Milly Carlucci in ogni tappa avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo: in Puglia saranno presenti Veera Kinnunen, insieme a Raimondo Todaro e Simone Di Pasquale. Durante il tour i maestri non solo faranno parte della giuria di esperti, ma regaleranno al pubblico presente spettacolari performance live.

A ciascun candidato è consentito iscriversi ad una sola delle tappe in programma e potrà scegliere di esibirsi in una delle due categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico. Per poter partecipare all’evento è necessario leggere attentamente il regolamento: sul sito ufficiale di Ballando on the road (https://ballandoontheroad. com/) e registrarsi compilando l’apposito form.