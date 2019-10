Molfetta, rubano cavi di rame nella zona Asi: arrestati 4 rumeni

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno arrestato quattro persone di nazionalità rumena, B.S., 32 anni, M.I., 30 anni, D.D., 25 anni, e la 34enne C.E., tutti senza fissa dimora, per furto aggravato continuato. La pattuglia è intervenuta la scorsa notte nella zona ASI (Area Sviluppo Industriale) di via Olivetti, dopo una segnalazione al 112 da parte di una guardia giurata, dal momento che il lunotto di due auto di un'azienda commerciale era stato danneggiato ed era stata rubata una ruota di scorta. I carabinieri, giunti poco dopo sul posto, hanno verificato i fatti e ispezionato i luoghi circostanti, individuando poco lontano un'auto con a bordo 4 persone, che stavano sostituendo la ruota di scorta appena rubata a una ruota del loro veicolo, danneggiata. I militari hanno perquisito l'auto e hanno anche trovato cavi di rame e una tronchese, tutto sequestrato. I cavi erano stati rubati un'ora prima in un capannone dismesso di una ditta di ristorazione nelle vicinanze. I quattro sono stati condotti nel carcere di Trani.