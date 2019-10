Giovinazzo, alberghi già pieni per il Giro d'Italia 2020

Giovinazzo si tinge di rosa, pronta a farsi avvolgere dalla carovana del Giro d’Italia 2019, organizzato dal gruppo Rcs e giunto all’edizione numero 103. Dalla città costiera partirà la tappa numero nove che condurrà a Vieste il plotone a due ruote.

Domenica 17 maggio prossimo la tappa tutta pugliese attraverserà anche Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta. Prima di giungere nella località garganica, i ciclisti supereranno due gran premi della montagna a Monte Sant'Angelo e in località Coppa Santa Tecla.

È la seconda volta in pochi anni che Giovinazzo ospita la partenza di un segmento della corsa rosa. Il circo mediatico sarà a Giovinazzo sin dal sabato, 16 maggio. Poi la partenza, come era accaduto nel 2014, a quattro anni dal passaggio per un traguardo volante in una tappa che portò il gruppo in Campania, ad Avellino: era il 2010.

È già cominciato il tam tam delle prenotazioni nelle strutture ricettive cittadine e dei dintorni: infatti la corsa rosa concentra attorno a sé migliaia di addetti ai lavori.

Alla presentazione ufficiale, negli studi Rai di via Mecenate, a Milano, c'erano anche il sindaco, Tommaso Depalma, e i consiglieri comunali Angelo Lasorsa e Giovanni Del Giudice, con l'assessore regionale allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese.

«Legati all’evento, ci devono essere un prima e un dopo tappa con una serie di iniziative tese a divulgare positivamente l’immagine di Giovinazzo», commenta un raggiante sindaco Tommaso Depalma, ciclista amatoriale di lungo corso. «Sono felice per la Puglia - ha detto il sindaco - perché pensiamo che il fine settimana del 16 e 17 maggio 2020 ci farà vivere momenti bellissimi. Adesso ci attendono sei mesi di duro lavoro. Rcs ha messo in campo nuovi strumenti di marketing e promozione e di questo si occuperanno i consiglieri che mi hanno accompagnato a Milano. Ben198 Paesi vedranno Giovinazzo in tutto il mondo attraverso i media».

La collaborazione tra Giovinazzo e Vieste non si limiterà al Giro ma si svilupperà in una candidatura importante che andrà al di là dello sport e «sarà comunicata nel corso dei prossimi mesi», dicono i bene informati. Adesso per Giovinazzo è fondamentale mettere su il «Comitato tappa», una cabina di comando che gestisca e coordini le attività collaterali. In Puglia il Giro arriverà sabato 16, con la tappa da Castrovillari (Cosenza) a Brindisi passando per Taranto. La Regione sosterrà i tre comuni coinvolti da partenze e arrivi con un budget di 300mila euro. Brindisi, Giovinazzo e Vieste stanno investendo in tutto 100mila euro.