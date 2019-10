Castellana, spacciavano in casa: arrestati madre e figlio

I militari della stazione Carabinieri di Castellana Grotte hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 28 enne, L.M., e la madre convivente M.O., 59enne. Già da tempo i militari monitoravano l’abitazione ove i due risiedono, in quanto era stato segnalato un insolito andirivieni di persone.

Insospettiti, i militari hanno deciso di intervenire e hanno bloccato una 30enne che aveva appena acquistato 5 gr. di marijuana; quindi sono entrati nell’appartamento all’interno del quale, sono stati sorpresi altri 4 acquirenti mentre stavano contrattando l’acquisto delle dosi. A spacciare erano i proprietari dell’abitazione, che avevano adibito l’appartamento ad un vero e proprio bazar. Oltre a ricevere i clienti, custodivano il materiale per il confezionamento, altre 40 dosi di marijuana pronte ad essere vendute, nonché 1.500 euro in contanti, provento dell’illecita attività.

Per entrambi è scattato l’arresto: il 28enne è finito in carcere, alla mamma sono stati concessi i domiciliari.