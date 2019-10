Corato, rapinarono negozio in centro: arrestati padre e figlio

Questa mattina la polizia di Corato (Ba) ha arrestato due pluripregiudicati, padre e figlio, il 42enne Daniele Leuci e il 22enne Giuseppe Leuci, ritenuti responsabili di una rapina commessa in città lo scorso 22 febbraio. I due, armati di pistola, con il volto coperto da cappellino e scaldacollo sono entrati in un negozio e hanno intimato al proprietario di consegnare loro la cassa, con circa mille euro in contanti. Entrambi si trovano nel carcere di Trani.