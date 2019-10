Bari, schianto con la moto alla Zona industriale: muore un 17enne di Triggiano

Un ragazzo di 17 anni - di cui non sono state rese note le generalità - è morto in tarda serata, in un incidente stradale avvenuto in via De Blasio, alla Zona industriale, nei pressi del Centro meccanizzato postale, a Modugno. La vittima, che era residente a Triggiano, in base alle prime notizie, viaggiava a bordo di una moto insieme a un altro giovane che si è schiantata contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e personale del 118: ma per il ragazzo non c'era niente da fare perché è morto sul colpo. L'amico è stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sono in corso accertamenti sulla esatta dinamica dell'incidente e sul perché i due giovani si trovassero a quell'ora tarda in una strada così isolata. Non è da escludere che il conducente della moto abbia perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un palo.