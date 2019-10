Grumo Appula, coppia fermata da cc: in macchina cocaina, arrestati

I carabinieri di Modugno (Ba) nella tarda serata di ieri lungo la SS96 a Grumo Appula hanno arrestato un 35enne barese, C.V., pluripregiudicato, e una 30enne di Grumo, L.A., anche lei con precedenti. La coppia, fermata per un controllo, ha manifestato nervosismo, infatti i militari hanno trovato 250 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. I due sono stati arrestati e condotti in carcere.