Acquaviva, avvistata nella notte Samara: è il primo caso nel Barese

BARI - Continua la psicosi del «Samara Challenge»: il gioco a tinte horror dal Foggiano e da Taranto approda anche nel Barese. L'avvistamento della bimba demoniaca protagonista del film "The Ring" sarebbe avvenuto ieri sera ad Acquaviva delle Fonti, in Contrada “Scappagrano”, dove pare sia stata scattata questa foto, diventata virale sui social in poche ore. Attorno al campetto sportivo, infatti, si sarebbe radunata una grande folla.

Secondo alcuni, Samara sarebbe giunta in treno ad Acquaviva verso le 21, dopo aver diffuso la notizia dell’impresa su Istagram e radunato nel piazzale della stazione ferroviaria decine di ragazzini in attesa della ragazza dai lunghi capelli neri. Sembra diventata ormai una prassi tra i giovani creare dei veri e propri appuntamenti sui social per poter seguire da vicino le apparizioni di chi decide di spaventare i passanti con questo "travestimento".

Alcuni dichiarano di averla intravista anche a Ruvo, ma della sua "apparizione" immortalata sui social non c'è ancora una prova. Una cosa è certa, la situazione sta sfuggendo di mano. Ricordiamo infatti che a Taranto la giovane che ha osato indossare i panni di Samara è stata brutalmente aggredita dalla folla. Che sia per moda, emulazione o per semplice sfida, le segnalazioni e le reazioni attorno al «Samara Challenge» si moltiplicano a vista d'occhio. Attenti però: il gioco è bello finché dura poco.