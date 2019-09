Taranto, «Samara Challenge» finisce male: ragazza aggredita dai passanti

TARANTO - È finito male lo scherzo horror del «Samara Challenge» che sempre più sta spopolando tra i giovani in Rete. Il gioco ha fatto tappa anche a Taranto, dove una ragazzina travestita dalla bimba demoniaca protagonista del film The Ring è apparsa nel quartiere Tramontone, nella periferia della città, è stata linciata come dimostrano le immagini pubblicate su Facebook.

La spaventosa figura vestita di bianco e con una lunga parrucca nera che le copre il volto, è stata inseguita e picchiata da alcuni giovani, mentre chi filma la scena urla loro di fermarsi.

Non è il primo caso registrato in Puglia, alcuni avvistamenti con relative ronde punitive si sono verificati giorni addietro anche nel Foggiano.