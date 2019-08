Bari, salvarono bimbo da annegamento: Decaro ringrazia due donne

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha ricevuto oggi nel suo ufficio a Palazzo di Città le due donne che lo scorso 21 agosto hanno salvato un bambino di 3 anni su una spiaggia libera a nord di Bari, rianimandolo dopo essere caduto in acqua rischiando l’annegamento. Decaro ha voluto "ringraziare a nome di tutta la comunità barese» Antonella Tamma, ausiliaria all’ospedale San Paolo e operatrice sociosanitaria, accanto a Ylenia Narsete, aviere dell’Aeronautica militare: erano lì per caso e hanno salvato il bambino rianimandolo in attesa dell’arrivo del 118.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di conoscere le manovre di salvataggio, annunciando l’intenzione di «organizzare in città insieme a Protezione civile e Asl corsi di formazione di primo soccorso».

(foto Luca Turi)