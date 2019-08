Incidenti, auto si schianta in galleria su A14: muore 76enne di Btritto

È un 76enne di Bitritto (Bari) la vittima dell’incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi dopo le 11.30 dentro la galleria «Fonte da Capo» della autostrada A14, nel territorio comunale di Silvi (Teramo) in direzione Bari. La macchina su cui si trovava insieme alla moglie è sbandata improvvisamente per cause in corso di accertamento. Il violento impatto non ha lasciato scampo all’uomo a causa delle lesioni. La donna ferita, è stata ricoverata all’ospedale di Pescara in prognosi riservata. Sulla dinamica indaga la Polizia Autostradale di Pescara Nord. I due tornavano in Puglia, dalla Romagna dove erano stati in villeggiatura.