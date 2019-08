Bari, strappa collanina dal collo di una donna e fugge: beccato dalla polizia

BARI - Strappa la collanina ad una donna che cammina in strada e fugge. L'autore dello scippo, però, è stato subito individuato dai poliziotti della sezione 'Falchi' della Squadra Mobile.

L'episodio si è verificato martedì scorso in via San Lorenzo, angolo via Buccari. L'uomo, un 55enne già noto alle forze dell'ordine, grazie alle indicazioni raccolte dai poliziotti è stato individuato e denunciato.