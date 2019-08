Bari città turistica? «Qui è impossibile cambiare i miei franchi»

BARI - Una odissea infruttuosa per cercare di cambiare franchi svizzeri. Un’intera mattinata tra banche e sportelli in giro per il centro di Bari, inutilmente. Alla fine Domenico Giglione si è dovuto arrendere, non prima di aver raccontato la sua storia alla «Gazzetta».

«Sono un cittadino italiano residente in Svizzera da tre anni, dove lavoro come impiegato – racconta -. Sono arrivato a Bari, che è la mia città di origine, per qualche giorno di vacanza in famiglia, prima di imbarcarmi per l'Albania dove vado sia per vacanza sia per alcune visite mediche. Partendo dalla Svizzera mi sono messo in tasca una banconota da mille franchi svizzeri, perché ho pensato: «Non si sa mai. Ho la carta di credito, ma sicuramente arrivato a Bari, una grande città turistica e capitale metropolitana, non mi sarà difficile cambiarli in euro. Così potrò fare qualche regalino in famiglia, piccoli acquisti e non dover usare la carta di credito anche per pagare un caffè. Che i costi delle commissioni non sono da poco».

Ma il progetto del signor Giglione si infrange in una calda mattinata di agosto. Per cambiare la sua valuta il primo posto a cui pensa è la stazione, invano perché non c'è un box cambiavalute. «Mi sono girato tutta la stazione, ci arrivano quattro ferrovie diverse ma non ho trovato nulla, così, visto che ero in piazza Moro, mi sono trovato di fronte la banca Monte dei Paschi e sono entrato. Inutile, allo sportello mi hanno spiegato che non cambiano moneta estera, se non a chi è un loro correntista. Così ho provato alla Bnl. Quando abitavo a Bari ricordo che cambiava le lire in franchi svizzeri. Invece non fanno più i cambiamonete. Mi hanno detto di rivolgermi in Banca d'Italia».

Il signor Giglione da via Dante si sposta in corso Cavour, ma non ottiene comunque nulla. «Anche la Banca d'Italia non cambia valuta estera, e dire che non è che avessi in tasca qualche moneta strana, stiamo parlando di franchi svizzeri, quasi come dollari o sterline...».

Visto che si trova in corso Cavour, risalendo, Domenico Giglione si trova di fronte alla sede della Banca Popolare di Bari. «Ho provato. Non che avessi ormai troppe speranze, infatti mi hanno risposto come alla Monte dei Paschi, che cambiano valuta estera solo ai loro correntisti. Però mi hanno indicato un “money transfer” vicino al ponte di corso Cavour. Qui sì che mi avrebbero cambiato la banconota, ma il costo che si sarebbero trattenuti era quasi il 10%. Una enormità. Ho preferito rinunciare».

Mille franchi svizzeri con il cambio attuale sono circa 920 euro. Per la transazione al money transfer avrebbero rimborsato al signor Giglione solo 820 euro.

«Mi hanno detto che forse un box cambiavalute lo potevo trovare all'aeroporto – spiega sconsolato Giglione -, ho l'auto perché sono sceso con un mio mezzo dalla Svizzera, ma è possibile che in tutto il centro di Bari non ho trovato qualcuno che mi cambiasse i miei franchi, senza dover pagare uno sproposito? Mi trovo a viaggiare spesso, Milano, Torino, Roma e altre capitali europee, ho sempre avuto la possibilità di cambiare il mio contante, senza problemi. Attorno alle stazioni ci sono decine di box cambiavalute, qui a Bari in pieno centro un povero turista è abbandonato a se stesso. Devo arrivare sino in aeroporto? Lo trovo incredibile, anche perché ho paura di fare anche lì un altro buco nell'acqua».